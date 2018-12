Disperso in Arno, si cerca ancora: non c'è traccia del 21enne

Sono ancora senza esito le ricerche del 21enne pisano disperso in Arno da ieri sera, mercoledì 12 dicembre. E' stato il padre del ragazzo a dare l'allarme dopo che il barchino, sul quale erano usciti a pesca, si è rovesciato all'altezza del rimessaggio Sandroni, lungo viale D'Annunzio. L'uomo ha visto sparire il figlio nell'oscurità del fiume. Da allora si è persa ogni traccia.

Le ricerche sono scattate già ieri sera con i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Livorno (che hanno interrotto le operazioni intorno alle 3 per riprenderle questa mattina).

Stamattina la zona è stata perlustrata anche con l'elicottero del Comando di Arezzo, ma al momento del ragazzo non c'è traccia.