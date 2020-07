Coronavirus: mille dispositivi igienizzanti monouso donati alla Polizia Municipale 

L’Associazione Europea Consumatori Indipendenti (A.E.C.I.) sezione Pisa ha donato al Comune mille dispositivi monouso per la pulizia e l’igienizzazione delle mani. Oggi, per mano dell’assessore alla protezione civile Raffaele Latrofa e dell’assessore alla Polizia Municipale Giovanna Bonanno, le mille bustine igienizzanti monouso sono state consegnate alla Polizia Municipale di Pisa, prese in carico dal vicecomandante Mariano Tramontana.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Aeci e il suo presidente Andrea Bonamici - hanno affermato gli assessori Latrofa e Bonanno - l’associazione che si occupa di difesa dei consumatori durante l’emergenza Coronavirus ha effettuato una raccolta fondi al suo interno. Col ricavato ha acquistato questi importanti dispositivi che abbiamo deciso di lasciare in dotazione alla nostra Municipale che è sempre stata impegnata in prima linea nel fronteggiare l’emergenza coronavirus fin dai primi giorni".