Via Ippolito Pindemonte: dissuasori 'anticamper' per combattere il degrado

Dissuasori per evitare il parcheggio dei mezzi e contrastare così "il fenomeno del bivacco abusivo fatto con veicoli, tipo camper, motorhome, autocaravan". Sono quelli fatti collocare dall'amministrazione comunale in via Ippolito Pindemonte, nel quartiere di Pratale, nei pressi del supermercato Carrefour e del mercato di via Paparelli. Si tratta di una strada privata, aperta però all’uso pubblico per la presenza dell’isola ecologica cittadina. Un'area degradata, caratterizzata dalla presenza, soprattutto di notte, di numerosi camper che sostano abusivamente lungo la strada e nelle vie limitrofe, compresa la piazza nella quale si svolge il mercato comunale.

Il provvedimento istituisce anche il divieto di fermata su entrambi i lati della via e, si legge nell'ordinanza firmata dal dirigente del Comune, Marco Guerrazzi, nasce a seguito "della richiesta della Polizia Municipale di istituire dei provvedimenti che scoraggino la sosta lungo il primo tratto della via a partire dalla rotatoria, rafforzati anche mediante la collocazione di dissuasori di sosta tipo 'panettoni'". Quest'ultimi sono stati collocati sui due lati della strada a partire dall'attraversamento pedonale in prossimità della rotatoria Largo Caduti nell'Egeo: per 100 metri sul lato Sud Ovest e per 20 metri sul lato Nord Est.