Pratale, Paparelli e Putignano: 'sbarre' nei parcheggi contro il campeggio abusivo

Installare limitatori in altezza nei parcheggi via Paparelli, via Battelli, via di Pratale e via di Putignano, per impedire l'accesso e il campeggio abusivo di autocaravan e il degrado ambientale che ne consegue, un fenomeno segnalato dai residenti ormai da tempo. E' il provvedimento adottato dal comune di Pisa con un'ordinanza dirigenziale firmata il 26 novembre dal comandante della Municipale, Michele Stefanelli.

L'ordinanza nasce a seguito di "numerose segnalazioni provenienti dai residenti che lamentano episodi di danneggiamento ed asportazione di beni privati, abbandono di rifiuti al suolo e sugli arredi urbani, deiezioni umane, disturbo al riposo delle persone, uso improprio dei beni pubblici (aree a verde, fontanelle, etc.)" che generano "un allarme sociale con conseguente abbassamento della sicurezza percepita da coloro che vivono e lavorano nelle zone interessate o in quelle vicine". Nel documento si rileva inoltre come questo fenomeno ostacoli "la fruibilità dei parcheggi da parte degli automobilisti" provocando contestualmente "il degrado delle aree e delle attrezzature presenti".

Tra le motivazioni dell'atto si legge anche "che gli interventi sovente effettuati dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine per l’allontanamento non sono sufficienti da soli ad eliminare o comunque ridurre sostanzialmente il fenomeno". Da qui la necessità di installare "opportuni 'portali limitatori di sagoma dei veicoli' che, di fatto, vadano ad impedire l’accesso alle aree ai mezzi di dimensioni di un autocaravan, consentendolo comunque, in caso di necessità, ai mezzi di emergenza".

L'ordinanza vieta quindi nei parcheggi di via Paparelli, via Battelli, via di Pratale e via di Putignano la "circolazione agli automezzi con altezza superiore a 2,20 metri, eccetto nei giorni di mercato, con l'installazione di limitatori in altezza in acciaio, agli accessi delle aree di sosta" e la chiusura totale, con new jersey, dell’accesso secondario (risultato inutile), sul retro del distributore carburanti del parcheggio scambiatore di via di Pratale".

