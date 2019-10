Asilo Nido Rosati: dopo il distaccamento dell'intonaco struttura chiusa per 20 giorni

Dopo l’episodio del distacco di intonaco in un aula dell’Asilo Nido Rosati dello scorso mercoledì, sono state eseguite le indagini di verifica degli intonaci dei soffitti da parte di una ditta incaricata. Per maggiori precauzioni è stato deciso che gli interventi di ripristino saranno effettuati installando controsoffitti antisfondellamento nelle aule.

"Per effettuare questo tipo di intervento - ha spiegato l’assessore alle Politiche educative Sandra Munno - l’asilo rimarrà chiuso per circa venti giorni, per permettere il rientro dei bambini nella struttura in tutta sicurezza. Nel frattempo, così come è già avvenuto in questi giorni, il servizio sarà comunque garantito presso altre strutture comunali per tutti i bambini, che saranno accompagnati dalle loro educatrici, in modo da garantire la continuità educativa anche in questi giorni di spostamento".