Distributore di benzina a Marina di Pisa: situazione in standby

I permessi a costruire sono stati concessi e sono anche già scaduti. Tuttavia potrebbero essere rinnovati senza troppe dificoltà. Il problema è semmai che la società che li ha richiesti (Pisa-Marina S.r.l. e Carburanti Toscana S.r.l.) non ha ancora inoltrato agli uffici la richiesta di autorizzazione all'attività. Insomma il Comune ha fatto tutti i passaggi necessari e 'la palla' è ora in mano ai titolari che hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale.

Si torna a parlare dell'ipotesi di realizzare un distributore di carburante a Marina di Pisa, in lungarno D'Annunzio (la zona individuata è quella adiacente all'area camper). Un problema molto sentito dai cittadini marinesi che da quasi dieci anni, da quando cioè è stato chiuso l'ultimo distributore che si trovava in piazza Gorgona, per fare benzina sono costretti ad andare al distributore di Tirrenia. L'argomento è stato affrontato ieri mattina, mercoledì 31 gennaio, durante la seduta della Commissione Urbanistica del Comune, grazie a due interrogazioni, una del consigliere Nicola Pisani (Pd) e ad un'altra della consigliera Valeria Antoni (M5S), alle quali ha risposto l'assessore Ylenia Zambito.

"Gli uffici - ha spiegato la Zambito - hanno rilasciato i permessi a costruire il 15 dicembre del 2016. Il permesso ha validità di un anno ma può essere rinnovato stante la situazione normativa attuale. Per l’inizio dei lavori i titolari devono presentare al Suap (Sportello unico per le attività produttive) la richiesta di autorizzazione all’attività. Non risulta che, ad oggi, tale richiesta sia stata presentata. I titolari di questa autorizzazione hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale che avverrà nei prossimi giorni". Insomma nonostante la vicenda si trascini avanti ormai da oltre due anni anche per questa estate Marina dovrà quasi certamente fare a meno del distributore.

Durante la discussione la consigliera 5 Stelle Valeria Antoni ha sottolineato come quest'opera sia "fondamentale per la comunità marinese" ed è importante "che si parta celermente con i lavori in stagioni lontane da quella balneare". "Dopo non poche difficoltà - ha invece detto il consigliere Nicola Pisani (Pd) - e grazie al forte impegno del Comune, ora la parola passa ai proprietari dell’area. L’augurio è che si possa presto realizzare questo distributore così tanto atteso dai cittadini del nostro litorale".