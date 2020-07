Azienda di Pontedera dona innovativo distributore di gel igienizzante al Comune

I cittadini che si recheranno in Comune a Pontedera troveranno ad accoglierli un innovativo distributore di gel igienizzante. Si tratta di un distributore che permette di erogare il gel senza toccarlo con le mani, ma attivandolo con un pedale. Il meccanismo si chiama 'Lucy'. E' ecologico, in quanto non necessita di batterie o altre fonti di energia elettrica. E’ versatile, perché può essere utilizzato sia nell’immediato, per ottemperare alle norme anti-Covid, che in futuro per la quotidiana igiene delle mani. E’ comodo, perché può essere posizionato in qualsiasi locale, senza richiedere appoggi o allacci di energia, ed è made in Pontedera, realizzato dall'azienda Metaform in un progetto insieme alle aziende Atema, Borsò, Bm, e Cam.

"Questo progetto - ha detto l'ingegner Marco Giusti - è il segno tangibile delle competenze che operano in questo territorio ed è per questo che abbiamo deciso di farne dono al nostro Comune. Le nostre aziende, in un clima di collaborazione e sinergia, unendo conoscenze e tecnologie di ultima generazione, riescono a realizzare prodotti di qualità a prezzi in grado di competere con quelli praticati dai produttori di oltreoceano. 'Lucy' è stato apprezzato dai più importanti gruppi della distribuzione organizzata, che l’hanno messo nella loro gamma".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come sempre - ha commentato il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli - siamo attenti alle innovazioni che giungono dalle nostre aziende. Mi sembra positivo questo proficuo rapporto di sinergia e mi sembra anche un buon segnale che le nostre aziende abbiano raccolto la sfida che la pandemia ci ha posto di fronte. Da oggi chi arriva in Comune ha uno strumento migliore per curare l'igiene e rispettare le prescrizioni sanitarie. Ringrazio Marco Giusti e le aziende per questo omaggio fatto alla nostra collettività".