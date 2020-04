Studenti fuorisede senza mascherine: il sindaco consegna i dispositivi alle Università pisane

Arrivano rassicurazioni dal sindaco di Pisa Michele Conti sulla distribuzione delle mascherine agli studenti universitari che hanno denunciato il rischio di rimanere fuori dalla consegna dei dispositivi di sicurezza e dei buoni alimentari, in quanto pur vivendo a Pisa non risultano residenti in città.

Dall'amministrazione comunale un gesto di vicinanza agli universitari, rimasti in città 'bloccati' dal divieto di spostamenti dei decreti anti-Covid.

"Nei giorni scorsi - annuncia con un post Facebook il sindaco Conti - ho contattato i rettori delle tre Università per distribuire anche agli studenti le mascherine del Comune di Pisa. Stamani ne ho consegnate 2000 alla Scuola Normale di Pisa, alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla sede pisana del DSU (Diritto allo studio universitario)".

"I dispositivi di protezione individuale - prosegue il primo cittadino - saranno distribuiti a studenti e dottorandi secondo le modalità decise in autonomia da ogni singola istituzione universitaria. Un doveroso segnale di sensibilità verso gli studenti fuorisede che sono dovuti restare a Pisa o che hanno deciso, diligentemente, di rimanere in città col manifestarsi dell’emergenza sanitaria".



Il Comune di Pisa ha iniziato lunedì la consegna delle mascherine ai cittadini, mentre un'altra fornitura verrà effettuata ai residenti da parte della Regione Toscana che, con ordinanza del governatore Enrico Rossi, ha stabilito l'obbligatorietà della mascherina in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone; nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale.

