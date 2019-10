Dà in escandescenze e devasta il ristorante di fronte a clienti e proprietari

E' entrato nel locale "visibilmente ubriaco". Poi ha iniziato a infastidire i clienti con frasi senza senso. Quando il titolare è intervenuto per allontanarlo ha dato in escandescenze accanendosi contro le vetrine della pizzeria, mandandole in frantumi. Il tutto è andato "avanti per circa un'ora davanti ai clienti che sono rimasti impietriti. Avevano paura ad uscire dal locale".

E' quanto accaduto giovedì 17 ottobre, intorno alle 23.30, al ristorante-pizzeria 'Da Pasquale' in via Roma a Pontedera. "Era un nord africano sui 35-40 anni - racconta il titolare, Pasquale Famiglietti - che non avevo mai visto prima. E' entrato urlando e si è messo subito ad infastidire i miei clienti con frasi sconnesse. Sono intervenuto e lo ho portato fuori dal locale, qui ha iniziato a prendere a calci e testate le vetrate, rompendo tre porte del ristorante. Non ho ancora quantificato i danni ma sicuramente dovrò tirare fuori una bella cifra".

Lo staff del locale ha subito chiamato i Carabinieri. "Il tutto - prosegue Famiglietti - è andato avanti per circa un'ora di fronte a una ventina di nostri clienti". La paura è stata tanta. "Alla fine sono intervenuti i Carabinieri di Buti che hanno portato via l'uomo. Non è stato però arrestato, perchè ieri mattina lo abbiamo visto passare di nuovo all'esterno del locale". Il timore dei proprietari è che l'uomo possa fare nuovamente visita al locale, viste anche le minacce che avrebbe più volte rivolto agli esercenti durante il raptus di follia.