Ditta di prodotti chimici santacrocese dona prodotti sanificanti al Comune

Una ditta di prodotti chimici di Santa Croce sull'Arno ha donato al Comune una fornitura di gel sanificante per le mani e di prodotto per igienizzare le superfici, prodotti internamente negli stabilimenti dell'azienda. I flaconi verranno utilizzati per gli uffici comunali, sia per le dipendenti e i dipendenti che per le cittadine e i cittadini che hanno necessità di recarsi presso il Palazzo Comunale. Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, commenta: "E' davvero bello pensare che ci sono tante nostre aziende che ancora adesso si danno da fare per l'interesse e la salute di tutta la collettività. L'allarme è rientrato, è vero, Santa Croce sull'Arno è Covid-free e questo ci dà sollievo. Ma il rischio che il virus ritorni non è azzerato e dobbiamo esserne tutti coscienti e comportarci con responsabilità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.