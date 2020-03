Divieti di sosta a Pontedera per sostenere il ritiro della pensione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Disciplina temporanea della sosta in via Silvio Pellico e Via Saffi (zona ufficio postale centrale) per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Il Comandante, viste le disposizioni di Poste Italiane per il ritiro delle pensioni aprile 2020 secondo cui, a partire da giovedì 26 marzo c.a., avverrà rispettando la turnazione alfabetica, dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti di disciplina della sosta:

1) Via Silvio Pellico.

➢ Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 01:00 di Mercoledì 25 marzo 2020 sino alle ore 20:00 di Mercoledì 01 aprile 2020.

➢ Divieto di transito dalle ore 05:00 di Giovedì 26 marzo 2020 sino al termine delle operazioni giornaliere.

2) Via Saffi

➢ Obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via San Faustino dalle ore 05:00 di Giovedì 26 marzo 2020 sino al termine delle operazioni giornaliere. Efficacia.

Quanto sopra riportato avrà validità, nei termini su indicati, da Mercoledì 25 marzo 2020 sino al 1 aprile 2020. Oltre ai suddetti provvedimenti, gli agenti di polizia stradale in servizio potranno adottarne di ulteriori, qualora ciò si renda necessario per fronteggiare esigenze contingibili ed urgenti non previste dalla presente ordinanza