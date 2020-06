Rischio incendi boschivi: dal 1° luglio scatta il divieto di abbruciamenti

Da domani mercoledì 1 luglio parte il periodo a rischio incendi boschivi, istituito dalla Regione Toscana fino al 31 agosto in base al Regolamento Forestale della Toscana. Entra pertanto in vigore domani il divieto assoluto di abbruciamento su tutto il territorio regionale. Oltre al divieto di bruciare residui vegetali, è vietata qualsiasi altra accensione di fuochi, compreso l'uso di lanterne cinesi (che è ordinariamente vietato nel periodo di alto rischio), ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle legge. Si ricorda infine l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 oppure ai Vigili del fuoco, chiamando il 115.

