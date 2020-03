Ponsacco, stop alle passeggiate sugli argini: il sindaco emette un'ordinanza

Niente passeggiate lungo gli argini. Il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi dice basta e attraverso un'ordinanza, con l'obiettivo di gestire al meglio l'emergenza Covid-19, dispone, a partire dal 19 marzo e fino a revoca, il divieto assoluto e generalizzato di frequentazione ed utilizzo del percorso pedonale lungo gli argini e le golene dei fiumi Era e Cascina nel territorio comunale ponsacchino.

Sono esclusi dal divieto le forze dell'ordine, gli operatori della Polizia Locale e ogni operatore addetto al controllo incaricato dalla Protezione Civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A partire già da oggi non è più possibile andare sull'argine a fare una passeggiata. Chi non rispetterà questa ordinanza verrà denunciato penalmente - sottolinea il sindaco Brogi - abbiamo provveduto a mettere transenne e cartelli nei punti di principale accesso agli argini, con l’obiettivo di informare il più possibile la cittadinanza. In queste ore la Polizia Municipale e le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli sia in prossimità delle aree oggetto di divieto, sia nelle altre aree a verde, come Poggino, Parco Urbano, Camugliano e pista ciclabile de Le Melorie. Già alcune denunce sono state fatte, ma non vorremmo essere costretti a farne altre. Confido quindi nella responsabilità di tutti i cittadini nel rispettare questo divieto che riguarda argini e golene, con senso civico e rispetto per se stessi e gli altri".