Troppi batteri in acqua: divieto di balneazione a Marina di Vecchiano

Torna il divieto di balneazione a Marina di Vecchiano. L'amministrazione comunale ha infatti ricevuto una nuova comunicazione da Arpat che, in seguito alle campionature effettuate nella giornata di ieri, giovedì 18 giugno, le acque presso la foce del fiume Serchio e Marina di Vecchiano non risultano nuovamente idonee a balneazione per la presenza eccessiva di batteri enterococchi e coliformi.

Così il sindaco Massimiliano Angori ha firmato una nuova ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per le due suddette aree, a tutela della salute pubblica. "Tuttavia ho chiesto ad Arpat un'approfondita indagine sull'argomento, in modo da capire se effettivamente le allerte meteo arancio, con le relative forti piogge ed eventi avversi che si sono verificati su tutta la regione nelle ultime settimane, abbiano in qualche modo influenzato le attività degli impianti di depurazione che sorgono in corrispondenza del corso del fiume Serchio - afferma Angori - ho altrettanto tempestivamente inviato una nota ad Arpat affinchè le zone siano attentamente monitorate anche nei prossimi giorni, con campionature e relative analisi, per approfondire questo evento. Intanto ricordo che, con risorse comunali, hanno preso il via le operazioni di pulizia straordinaria dell'arenile dopo le allerte meteo arancio che avevano di fatto annullato il lavoro di pulizia che avevamo messo a punto per l'avvio della stagione".

"Sempre con finanze comunali - prosegue il primo cittadino - stiamo ulteriormente definendo il presidio della spiaggia libera per il rispetto delle norme antiCovid19: da lunedì prenderà il via il presidio anche dell'Associazione dei Carabinieri che si affiancherà all'opera svolta dalla Pubblica Assistenza di Pisa Sezione Migliarino, della Misericordia di Vecchiano e del Soccorso Alluvionale SWRTT".