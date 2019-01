Divieto di dimora non rispettato dopo la retata antispaccio: altri tre arresti in zona stazione

L'operazione 'Cavalieri 2018' non si ferma. Dopo lo scorso dicembre, quando furono arrestate 27 persone per più di 90 episodi di cessione di sostanza stupefacente documentati nel centro di Pisa, erano stati emessi nei confronti degli indagati altrettanti divieti di dimora nel comune. Ora la Polizia insiste con controlli sul territorio nel tentativo di far rispettare tale previsione.

E così ieri, 16 gennaio, la Squadra Mobile della Questura di Pisa, ha eseguito altri tre arresti di soggetti già implicati nell'inchiesta: due senegalesi di 20 e 21 anni ed un tunisino di 33. Gli uomini sono stati sorpresi dagli investigatori mentre ancora frequentavano le vie limitrofe alla stazione ferroviaria di Pisa, presso le quali l'indagine aveva evidenziato che vi avevano stabilmente instaurato attività di spaccio. Come conseguenza della violazione al divieto di dimora sono stati condotti presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.