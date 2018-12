Ultimo dell'anno a Pisa: divieto di navigazione in Arno

Sarà una notte di festa quella di San Silvestro a Pisa, tra le imitazioni e le risate che regalerà Emanuela Aureli e la musica degli Adika Pongo. Non mancheranno poi allo scoccare della mezzanotte i tradizionali fuochi d'artificio sui lungarni per salutare l'arrivo del nuovo anno.

E proprio per permettere lo svolgersi in sicurezza dello spettacolo pirotecnico il Comune di Pisa ha interdetto la navigazione e lo stazionamento in Arno dalle ore 20.00 di lunedì 31 dicembre fino alle ore 02.00 di martedì 1 gennaio 2019, nel tratto di fiume compreso dal ponte Solferino al ponte della Fortezza.