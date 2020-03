Coronavirus: docente universitario positivo al test

Positivo al Coronavirus un docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa.

Sulla base dell’indagine epidemiologica condotta dalla ASL è risultato che il docente, nella sua brevissima permanenza nel Dipartimento, ha frequentato solo alcuni uffici amministrativi ubicati in viale delle Piagge e non ha partecipato ad attività didattiche di alcun tipo.

Attualmente sono ancora in corso da parte della ASL tutti gli accertamenti previsti dalle direttive ministeriali vigenti.

A scopo precauzionale, il rettore Paolo Maria Mancarella ha disposto immediatamente un intervento straordinario di sanificazione di tutti gli ambienti del Dipartimento frequentati dal docente. La struttura rimarrà pertanto chiusa fino a lunedì 9 marzo per consentire la pulizia alla ditta incaricata.