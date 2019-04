Un documentario su Museo delle Navi di Pisa: ultimi giorni di riprese (in attesa dall'apertura)

Un documentario sul Museo delle Navi di Pisa. E' quello che si sta realizzando ai padiglioni degli Arsenali Medicei dove si stanno ultimando le riprese del video prodotto da Alkedo produzioni con la partnership ufficiale del Museo della Navi Antiche di Pisa e con la supervisione scientifica del direttore del museo (e direttore degli scavi del cantiere delle navi) Andrea Camilli. Il documentario verrà presentato in anteprima in occasione dell'inaugurazione delle sale (ancora manca una data ufficiale).

Il racconto, partendo dalle vicende dell’Alkedo (che è ad oggi la nave antica meglio conservata al mondo), presenterà le navi più importanti recuperate nel corso degli anni, le storie legate al loro carico, i reperti più significativi, le tecniche di costruzione navale in età romana (documentate archeologicamente per la prima volta proprio nel sito di Pisa) raccontando non solo i singoli reperti, ma tutto quello che è avvenuto nella storia, nell'evoluzione, negli usi e costumi. Un percorso che si snoda attraverso le sale del Museo e si arricchisce con testimonianze e immagini in esterna.