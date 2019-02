Arma da fuoco e spaccio di droga: 48enne ai domiciliari

Nella mattinata di ieri, 12 febbraio, a San Miniato, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 48 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, in quanto l'uomo è indagato per detenzione illecita di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, dopo le formalità di rito, come disposto dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari.