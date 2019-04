Che regalo per Don Angelo! Messa insieme a Papa Francesco

Un bellissimo momento per Don Angelo Cuter. Dopo aver festeggiato pochi giorni fa i 50 anni alla guida della Parrocchia del Sacro Cuore a Pontedera. Martedì 9 aprile infatti Don Angelo ha concelebrato insieme a Papa Francesco nella Santa Messa mattutina in Santa Marta, un'occasione, come si legge sulla pagina Facebook della Parrocchia pontederese, "ricevuta in dono dai componenti di Casa Ilaria per il suo 50° anniversario di guida della nostra parrocchia... un esperienza unica e speciale sia per Don Angelo che per la nostra comunità...".