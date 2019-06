Don Armando lascia Perignano: sarà il nuovo parroco di Ponsacco

Dopo 37 anni Don Armando Zappolini lascia la parrocchia di Perignano (Casciana Terme-Lari) per trasferirsi a Ponsacco. La decisione del vescovo di San Miniato Don Andrea Migliavacca è stata annunciata ufficialmente questa mattina, domenica 23 giugno, durante la messa, dallo stesso Don Armando che dunque diventerà il nuovo parroco di Ponsacco andando a sostituire Don Renzo Nencioni.

Una notizia che ha lasciato grande sconcerto nella comunità perignanese profondamente legata a Don Armando dopo la lunga permanenza e la sua fervente attività per la comunità.

"Stamani abbiamo dato l'annuncio del mio trasferimento come parroco di Ponsacco dal 21 settembre prossimo. È un passaggio importante della mia vita e della mia presenza da 37 anni a Perignano. Lo affronto con serenità e fiducia, confidando nell'aiuto del Signore e nell'affetto di tanta gente. Un abbraccio forte a tutti..." ha scritto su Facebook Don Armando. Numerosi i commenti che sono seguiti, tra i cittadini di Perignano che lo ringraziano per ciò che ha fatto e i futuri parrocchiani di Ponsacco che lo salutano con un caloroso benvenuto.