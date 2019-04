Appello alla donazione: 800 studenti all'evento in ricordo di Ilaria Alestra

Giornata di sensibilizzazione al dono ieri, 11 aprile, con 'Donaci Ilaria', iniziativa in memoria di Ilaria Alestra, la giovane alunna del Buonarroti prematuramente scomparsa. La manifestazione, che si è svolta presso il Palazzo dei Congressi, è stata organizzata da Avis, Agbalt e Liceo Buonarroti, con il patrocinio del Comune di Pisa. All'evento hanno partecipato circa 800 studenti delle scuole superiori pisane.

"La donazione del midollo osseo e quella del sangue - ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, presente all'evento - sono i gesti più belli che, nella nostra vita, ognuno di noi può fare. Come medico per tanti anni ho visto quanto le donazioni siano così importanti per salvare la vita di tanti pazienti. Oggi per la nostra città è una giornata molto importante. Diffondere la cultura della donazione è davvero un compito al quale, anche come istituzioni pubbliche, non dobbiamo e non vogliamo sottrarci. Voglio esprimere un saluto a tutti i giovani presenti, perchè da giornate come questa possano prendere coscienza dell'importanza della donazione, e un ringraziamento ai rappresentanti di Avis, Agbalt e del Liceo Buonarroti che tanto hanno fatto per organizzare questa importante giornata in ricordo di Ilaria".