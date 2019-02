Solidarietà: donati tre veicoli dalla Pubblica Assistenza per progetto umanitario in Senegal

La Pubblica Assistenza di Pisa ha donato tre mezzi dismessi per un progetto di aiuto al Senegal. La presentazione è avvenuta venerdì 15 febbraio: hanno partecipato il presidente dell'associazione Daniele Vannozzi, il console onorario del Senegal Andrea Ermini, i rappresentanti della Comunità Senegalese di Pisa e Pontedera, nella figura di Mbaye Ndiouck, e il sig. Mouhamed Ali Ndiaye. Quest'ultimo, italo senegalese già campione italiano di pugilato dei pesi medi e, per meriti sportivi, nominato, dal suo paese d’origine Ambasciatore di buona volontà per i disabili, ha ricevuto in donazione i tre veicoli: un’ambulanza Fiat Ducato, un furgone da trasporto Daewoo e un pulmino trasporto disabili Fiat Ducato.

Questi mezzi saranno portati in Senegal e serviranno a portare servizi, aiuto e sviluppo nel paese, per un sostegno umanitario. Le attrezzature infatti, non più utilizzate in Italia, sono ancora funzionanti e in Senegal saranno di estrema utilità per la tutela della salute e gli interventi di protezione civile. Saranno consegnati alla città di Touba, il centro religioso più importante del Paese, con oltre 500mila abitanti, sprovvisto di adeguati mezzi di assistenza e di soccorso.

L’Associazione 'Touba Ca Kanam' sosterrà le spese di viaggio, via mare, dal Porto di Livorno al Senegal, e il presidente dell'associazione prenderà in carico i mezzi al porto di Dakar. L'avvenuta consegna dei mezzi donati sarà puntualmente documentata da Ndiaye.