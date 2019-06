Toscana Aeroporti e Magistratura di San Marco donano un macchinario all'ospedale Santa Chiara

Si rinnova anche quest’anno il sostegno di Toscana Aeroporti e della Magistratura San Marco al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Dopo l’evento di consegna di due Biblioteche di Classe nell’ambito del progetto 'Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!' promosso da Giunti al Punto del 2017, oltre a 15 videolettori e 12 DVD di cartoni animati, Toscana Aeroporti e la Magistratura di San Marco hanno donato oggi al reparto di Pediatria un macchinario professionale, denominato Symphony, a supporto delle madri durante l'esperienza dell'allattamento. Alla cerimonia erano presenti Toscana Aeroporti, il responsabile del reparto di Pediatria, Prof. Giampiero Baroncelli, il Magistrato della Magistratura San Marco, Massimo Cioli, e il Generale del Comando di Mezzogiorno del Gioco del Ponte, Federico Nuti.



Nel corso dell’evento sono stati inoltre presentati 3 tamburi storici, di cui uno Imperiale, del corteo del Gioco Del Ponte con i colori e l’effige della Magistratura.



L’iniziativa odierna rappresenta un ulteriore tassello del sostegno di Toscana Aeroporti alla Magistratura di San Marco, concretizzatosi negli anni, tra le diverse iniziative, nella donazione di tre altalene per disabili, di cui 2 installate nel giardino Falcone e Borsellino e 1 nel parco Largo Balbo del quartiere San Marco, di un defibrillatore DAE semiautomatico in via dell’Aeroporto, della donazione di 2.000 piante di ulivo da destinare al ripopolamento delle aree del Monte Serra interessate dall'incendio dello scorso settembre.