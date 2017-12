Solidarietà: donati 900 euro di buoni alimentari alla Società della Salute

Novecento euro in buoni acquisto per generi alimentari. Sono stati devoluti alla Società della Salute della Zona pisana dall’Associazione culturale sarda Grazia Deledda e sono il risultato della campagna di inclusione sociale finanziata con 'Il piatto solidale', l’iniziativa che prevedeva di destinare a tale finalità parte dell’incasso dei malloreddus venduti alla XIX Festa della Sardegna dell’estate scorsa.

I buoni, di 5 e 10 euro, potranno essere utilizzati per l’acquisto di alimenti, esclusi gli alcolici, nei negozi di Unicoop Firenze e andranno a integrare le risorse a disposizione per far fronte a situazioni di indigenza. Questi aiuti sono particolarmente utili in questo periodo, in cui sono chiuse le mense universitarie che devolvono le loro eccedenze all’asilo notturno.