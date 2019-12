L'Associazione Radioamatori Carabinieri Cota dona generi alimentari a chi ha bisogno

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione Radioamatori Carabinieri Cota, composta dai responsabili Alessio Giani e Franco Sardelli, a seguito di una raccolta di generi alimentari tra i soci, si è recata alla Mensa della Solidarietà presso la Misericordia di Pontedera. Insieme alla delegazione del Cota era presente l’assessore del Comune di Pontedera Sonia Luca. Ad accoglierli c’erano due delle venti volontarie che instancabilmente ogni giorno dell’anno si impegnano per garantire un pasto caldo a tutte quelle persone disagiate, spesso senza un tetto, che si recano alla mensa.

Le volontarie della mensa hanno illustrato ai presenti gli afflussi dell’anno in corso: circa 8000 i pasti e le colazioni erogate e 1800 docce offerte. La maggioranza degli ospiti sono italiani ed il dato che fa riflettere è che sono persone che hanno tra quaranta e cinquanta anni. “Afflussi preoccupanti che devono far riflettere - spiegano Alessio Giani e Franco Sardelli - per cui sarebbe importante che ognuno di noi facesse la propria parte portando anche solo un panettone in prossimità delle festività natalizie”.

L’assessore Sonia Luca ha espresso grande soddisfazione per la costante sinergia tra le varie realtà associative e di volontariato della città, sempre a sostegno di coloro che ne hanno più bisogno.