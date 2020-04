Santa Croce sull'Arno: donazione di 1.800 euro per aiutare chi è in difficoltà per il Coronavirus

L'Istituto Culturale Islamico Toscano di Santa Croce sull'Arno, a nome di tutta la Comunità Islamica presente sul territorio comunale, ha consegnato una donazione di 1.800 euro per fronteggiare l'emergenza Covid19. Ad effettuare la consegna sono stati Nafia Amine e Nahid Abdelkader, due rappresentanti dell'Istituto.

"Fin dall'inizio di questa emergenza c'è stato dialogo e collaborazione da parte della comunità islamica - dichiara Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull'Arno - sono stati sospesi gli eventi aggregativi religiosi e sono state diffuse in più lingue le raccomandazioni da seguire. Questa importante donazione, che mostra quanto anche la comunità islamica si senta parte di Santa Croce, andrà a finanziare il Fondo di Mutuo Soccorso Coronavirus, istituito dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Abbiamo pensato insieme che unire le forze per sostenere chi non ce la sta facendo fosse la scelta migliore. Da parte mia e da parte di tutta Santa Croce sull'Arno il nostro grazie più sincero".

Il Fondo di Mutuo Soccorso utilizzerà le risorse ricevute principalmente per offrire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà e per l'acquisto di generi di prima necessità da far distribuire alle associazioni di volontariato.

Chi vuole effettuare autonomamente una donazione può farlo utilizzando le seguenti coordinate. Conto: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa; Iban Intesa S. Paolo IT20P0306937839100000300006; causale: 'Donazione Covid-19'.