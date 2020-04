Capannoli: dispositivi di protezione donati ai medici di base

Sono stati consegnati dal sindaco di Capannoli Arianna Cecchini i kit di protezione per i medici di famiglia ed il pediatra che svolgono attività sul territorio comunale. Il kit è composto da una tuta in tnt, un camice e due mascherine ffp2. Una donazione utile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri.

"I nostri dottori sono in prima linea come lo sono i medici degli ospedali e spesso non hanno dotazioni sufficienti per poter visitare pazienti affetti da Covid-19 - spiega il sindaco - con le prime donazioni dell'iniziativa attivata grazie all'Unione Valdera abbiamo deciso anche di destinare dispositivi di protezione individuale ai medici di famiglia e al pediatra".

Una donazione resa possibile appunto grazie ai contributi dell'iniziativa 'Proteggiamoli', nata per distribuire mascherine alla popolazione, favorendo il lavoro di aziende locali, ma soprattutto per dotare il personale sanitario delle necessarie attrezzature.

