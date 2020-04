Vicopisano: dalla Fondazione Pisa 15mila euro per i Buoni spesa

La Fondazione Pisa ha donato 15mila euro al Comune di Vicopisano per i Buoni spesa a sostegno delle famiglie in difficoltà. La cifra va ad integrare le risorse messe a disposizione dal Governo. "Ringrazio profondamente, a nome dell'Amministrazione Comunale - dice il Sindaco Matteo Ferrucci - la Fondazione Pisa. Si tratta di un nuovo, concreto segno di attenzione alle persone in difficoltà che mette in luce, ancora una volta, la forte vocazione sociale della Fondazione. Grazie a questo contributo, espressione di sensibilità e generosità, che si aggiunge alla cospicua cifra arrivata dal Governo potremo rafforzare il nostro intervento a favore delle persone che hanno bisogno di sostegno nel nostro territorio, in questo periodo particolarmente grave e duro da affrontare".

