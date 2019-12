Ospedale Lotti: donato all'oculistica un nuovo strumento dai commercianti locali

I commercianti di via Roma Sud Ferrovia a Pontedera, nello spirito natalizio, hanno deciso di regalare al reparto di oculistica dell'ospedale Lotti un apparecchio di ultima generazione che ha un impiego frequente nella pratica giornaliera, si tratta di un frontifocometro automatico. "Con grande piacere vi consegniamo questo strumento che abbiamo acquistato con i fondi derivati da una raccolta - affermano i commercianti - che ha incluso anche alcuni privati cittadini. Fiocco Rosso è il nome che abbiamo dato all’iniziativa perché il rosso è il primo colore che si vediamo, ma è anche il simbolo del Natale e volevamo, in qualche modo, farvi sentire la nostra vicinanza. E’ una piccola cosa, una goccia che certo può far ben poco nel mare delle necessità del vostro reparto, ma serve per dirvi che vi siamo grati per il vostro lavoro e il vostro impegno fra mille difficoltà quotidiane".

"Il gesto dei commercianti di via Roma - scrive l'Ausl - è molto importante perché arricchisce il reparto di uno strumento di ultima generazione, ma soprattutto perché sottolinea l’attaccamento dei cittadini all’ospedale e a tutto il personale che giornalmente, con passione, vi lavora. Un grazie a tutti e un augurio sincero di buone feste". Alla consegna è intervenuto anche il direttore dell’ospedale Luca Nardi, che ha accolto i generosi cittadini che subito dopo hanno fatto visita anche al pronto soccorso per il consueto saluto augurale.

Hanno aderito all’iniziativa: Amplifon – Pontedera Assistenza – Fiorista Romano – Fiorista la Bella e la Bestia di Barbara Buson – Bar Caffetteria i Gori – Caffetteria Roma – Si Caffè – Merceria sorelle Dal canto – Pizzeria il Buon Gusto – Macelleria Spini – Magazzini Doni – Bellaria Immobiliare – Nuovo Market – Parrucchieri CGJ – La Cantina di Serena Vignoli – Autofficina Tolomei – Bar Tabacchi Barsotti - Sanitaria 1 – Agenzia Si di Simonetta Falconi – CIS Srl – Mondo Badante Servizi – Affittacamere il Viale – Servant Fire di Centola Gianluca – Pizzeria Via Roma – Ottica CVE – Andrea Montagnani Parrucchiere – Intimo Merceria Paola – Caffè 87 – Lavanderia Giuliana di Beggi Emiliano – Private Assistenza – Autoscuola Castellani – Fisioterapia Valdera – MMC di Gonnelli. Monica Giuntoli – Maria Carrara – Marco Poggetti – Graziella Biasci – Emanuela Nardini – Grazia Tolaini – Paola Ceccanti – Signora Luciana e Signora Monica.