Donazioni: la Abiogen di Pisa consegna 300 flaconi di soluzione igienizzante per mani

La ditta farmaceutica Abiogen di Pisa ha consegnato 300 flaconi di soluzione igienizzante per mani alla farmacia ospedaliera di Livorno dove saranno distribuiti nelle strutture dell’Azienda USL Toscana nord ovest. "A nome di tutto il personale - dice il direttore amministrativo Gabriele Morotti - ringrazio la Abiogen Pharma, in particolare il direttore amministrazione finanza e controllo, Mario Colombaro, e tutte le persone e istituzioni che si sono prodigate per concretizzare questo gesto di solidarietà quanto mai utile e apprezzato".

