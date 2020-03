Coronavirus, Santa Croce: la comunità cinese dona 2mila mascherine

Oggi pomeriggio 26 marzo una delegazione della comunità cinese ha consegnato 2mila mascherine per Santa Croce sull’Arno. L’iniziativa, promossa dall’associazione New Generation Club e dalla Boteli-Chiesa Evangelica Cinese di Prato, è nata per intensificare al massimo la prevenzione da Covid-19 nei luoghi dove ancora ci sono rischi di contagio.

Il Presidente di New Generation Club, Zhu Zhaojie, si è detto onorato di poter contribuire all’azzeramento dei rischi di nuovi contagi. Il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda, ha dichiarato: "A partire da domani la Protezione Civile distribuirà le mascherine agli esercizi commerciali ancora aperti, con maggiore esposizione degli addetti al pubblico e che stanno svolgendo per tutta la comunità santacrocese un servizio essenziale, affinché abbiano la possibilità di lavorare con più serenità, con più lucidità, e in sicurezza".

"Alla comunità cinese - ha aggiunto - va tutta la nostra gratitudine. Nei giorni scorsi, con la consegna di un contributo economico all’Ospedale San Giuseppe di Empoli, che aveva coinvolto anche la comunità cinese di Santa Croce sull’Arno, avevamo già avuto prova di quanto tutte e tutti, indipendentemente dai luoghi in cui siamo nati, ci sentiamo parte dello stesso mondo. Bello toccare con mano la prova che ci stiamo dando da fare, insieme, per sconfiggere questa malattia".