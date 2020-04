Laurea in solidarietà: i produttori di corone d'alloro donano mascherine alla Croce Rossa

Stefania Citti e Alessandro Marocco hanno aperto da alcuni mesi una start up che vende online corone di alloro per celebrare le lauree all'università. Un momento felice, che però proprio in questo periodo è bloccato, come gran parte del Paese, per l'emergenza Coronavirus. Per rispondere alle necessità e dare una mano hanno così deciso di "devolvere parte del ricavato avuto tramite gli acquisti pervenuti durante l'emergenza Covid-19 per l'acquisto di mascherine donate alla Croce Rossa Italiana del comitato di Pisa, dove ha sede la nostra attività".

"Abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per dare una mano nel nostro piccolo - raccontano i giovani imprenditori - questo è il tempo della gentilezza e della solidarietà e fare qualcosa per gli altri è un dovere civico di tutti noi, in particolare per coloro che sono in trincea. Abbiamo parlato direttamente con il presidente Antonio Cerrai, comitato di Pisa, che ha gradito molto l'iniziativa, scrivendoci parole di sincero apprezzamento. Conosciamo la Croce Rossa e sappiamo l'impegno e la dedizione che i suoi volontari sanno mettere in campo in tutte le situazioni, anche quelle più delicate. Abbiamo già acquistato e consegnato un primo scatolone di mascherine di protezione".