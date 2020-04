Emergenza Coronavirus, l'Assoconciatori dona 2.500 mascherine all'ospedale Santa Chiara

E' inziata la consegna di materiali sanitari (mascherine e macchinari) acquistati grazie alla raccolta fondi promossa dall'Associazione Conciatori tra le sue aziende associate per l'emergenza del Covid-19. Le prime consegne sono avvenute nel week end, tramite il corriere Poliword di Santa Croce sull'Arno, che ha effettuato il trasporto gratuitamente ed hanno riguardato l'ospedale Santa Chiara di Pisa e l'ospedale San Giuseppe di Empoli: ad ognuna delle due strutture ospedaliere sono state destinate 2.500 mascherine FFP2 (per un totale di 5000).

La raccolta fondi ha visto la stretta collaborazione tra il personale dell'Associazione Conciatori e il personale medico delle strutture ospedaliere coinvolte. In particolare, per quanto riguarda l'Azienda ospedaliera di Pisa: il professor Paolo Malacarne, primario della rianimazione e la dottoressa Domenica Mamone, direttore U.O Farmaceutica e Dispositivi Medici, insieme al dottor Giuseppe Stefani, Coordinatore infermieristico Rianimazione e trapianti di Pisa, con cui durante la prima fase dell'emergenza Covid l'Associazione ha potuto far pervenire al reparto di rianimazione ulteriori mascherine FFP2, messe a disposizione dall'offerta generosa di un'azienda associata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori mascherine sono state consegnate nel week end anche alle stazioni dei Carabinieri di Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, e alle compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di San Miniato, come manifestazione di stima da parte dell'Associazione verso il lavoro e l'impegno delle autorità di sicurezza che si sta confermando prezioso per la collettività anche in questo delicato momento storico. La raccolta fondi prosegue, e nei prossimi giorni Assoconciatori consegnerà anche specifici macchinari sanitari alle strutture ospedaliere.