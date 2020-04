Pontedera: Movet dona 2mila euro agli ospedali toscani

Duemila euro a sostegno degli ospedali toscani impegnati nella battaglia contro Covid-19. E' la donazione fatta da Movet, associazione insediata presso il polo tecnologico di Pontedera, attraverso la raccolta fondi lanciata dalla Regione.

A causa delle misure imposte dall’emergenza, alcune delle attività programmate per l’anno in corso sono state annullate; Movet ha così ritenuto "doveroso" impiegare questo risparmio forzoso per contribuire alla gestione dell’emergenza. "E’ giusto - dichiara il presidente di Movet Giuseppe Pozzana - sostenere il sistema sanitario regionale per lo sforzo immane che sta sostenendo. Perciò doniamo queste risorse finanziarie, tratte direttamente dalle quote associative, alla raccolta fondi indetta dalla Regione Toscana. Inoltre esprimo anche a nome dei nostri soci il ringraziamento per l’azione della Regione e degli operatori del Sistema Sanitario regionale ai quali va tutta la nostra vicinanza".

Movet si occupa di sviluppo tecnologico nel settore automotive, lavorando a contatto con aziende presenti sul territorio regionale. come Vitesco (già Continental), Magna Closures e Pierburg, e le Università di Pisa e Firenze. Il rapporto col territorio è quindi "centrale nell’azione di Movet e finita la fase emergenziale assicura sin da ora il suo impegno a contribuire, per quanto possibile, ad una rapida ripresa del tessuto socioeconomico regionale" chiude Pozzana.

