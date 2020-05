Sangue, l'appello delle Guardie di Città: "Andiamo a donare senza paura"

"Andiamo a donare senza paura". E' l'invito rivolto ai cittadini dal gruppo 'Donatori di sangue Corpo Guardie di Città' che, attraverso il suo presidente, Alessandro Bargagna, unitamente al coordinatore generale del gruppo, Daniele Paolicchi, ha colto l’appello del presidente Avis Comunale di Pisa, Paolo Ghezzi, ed ha organizzato una serie di donazioni per maggio e i prossimi mesi. "Il Coronavirus - scrivono in una nota le Guardie di Città - non è un pericolo per chi decide di donare sangue o riceverlo perché al centro trasfusionale dell’ospedale di Cisanello vige il principio di massima precauzione e sono state studiate tutte le misure preventive per garantire la massima sicurezza: il sangue non si fabbrica ed è un farmaco insostituibile. Andiamo quindi a donare senza paura".

Chi volesse donare il sangue può telefonare ad AVIS Pisa 050-41076 o comunicare la propria disponibilità per mail (pisa.comunale@avis.it) fornendo nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare. Verrà quindi ricontattato per prenotare la propria donazione o avviare il primo step per diventare donatori.