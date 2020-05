Solidarietà al tempo del Covid: dalla Normale oltre 30mila euro agli ospedali

Coronavirus, è ora di fare chiarezza: aria condizionata, ventilatori e vestiti sono "pericolosi"?

„

Con due lettere indirizzate rispettivamente alla direttrice dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Silvia Briani, e al direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Rocco Damone, si è concluso l’iter delle donazioni da parte degli allievi e del personale docente e amministrativo della Scuola Normale Superiore alla sanità toscana.

Il prof. Luigi Ambrosio, direttore della Normale, ha specificato nella lettera che si è trattato di “un piccolo gesto per contribuire al superamento delle difficoltà che tutti noi stiamo attraversando”.

L’iniziativa della raccolta fondi era nata alla fine di marzo del tutto spontaneamente, da una email del dottorando di origine indiana Akash Deep Biswas che annunciava di rinunciare interamente al proprio stipendio del mese di aprile per devolverlo alla sanità pubblica, in prima linea nella emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Al messaggio di Biswas, indirizzato all’intera comunità della Scuola Normale, ne erano seguiti altri da parte di altri dottorandi, impiegati, professori, tutti che annunciavano la propria decisione di donare lo stipendio del mese di aprile.

Da questa richiesta era stata stabilita una procedura, coerente con il Decreto Legge 18/2020 sulle erogazioni ad enti pubblici e del sistema sanitario nazionale a sostegno delle misure contro l’emergenza epidemiologica Covid-19. L’avviso rivolto a tutta la cittadinanza è rimasto aperto fino al 30 aprile.

In tutto sono stati devoluti 34.706 euro, di cui 19.936 andranno all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, 14.770 all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“