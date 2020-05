Santa Croce, 9 tablet per la didattica a distanza donati all'Istituto Comprensivo

Otto cittadini di Santa Croce sull'Arno hanno donato dei tablet all'Istituto Comprensivo cittadino per sostenere attivamente i ragazzi e le ragazze che in questo momento di emergenza nazionale dovuta alla pandemia Covid-19 devono seguire le lezioni a distanza. La titolare del negozio presso il quale sono stati acquistati i tablet si è resa disponibile ad aggiungerne uno. I tablet in tutto sono 9 e sono già stati consegnati alla scuola. Una volta che sarà passata questa fase di chiusura degli edifici scolastici, andranno a far parte del corredo tecnico dell'aula multimediale della scuola.

"Ringraziamo di cuore Marco Mancini, Fausto Pinori, Maurizio Stefanelli, Domenico Alassio, Stefania e Aldo Buggiani, Luca Sordi, Luca Daini Palesi e la titolare del negozio che si è unita all'iniziativa. Questi gesti concreti di solidarietà mi fanno essere ogni volta ancora più orgogliosa di essere il sindaco di Santa Croce sull'Arno" ha affermato il sindaco Giulia Deidda durante il momento di consegna dei dispositivi. Ai ringraziamenti del sindaco si è unito prontamente il preside Alessandro Imperatrice, che ha indirizzato la generosità di questo gruppo di cittadini verso l'acquisto dei tablet, che in questo momento sono davvero utilissimi per la didattica a distanza.