Donazioni di sangue: 37 studenti delle scuole Pacinotti e Galilei danno l'esempio

I ragazzi dell'Istituto tecnico Pacinotti e del Liceo classico Galilei di Pisa danno l'esempio per la donazione di sange. Accompagnati dalle docenti Laura Stefanini e Guia Bessi in 37 si sono presentati oggi, 7 marzo, al Centro trasfusionale dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup, per fare una donazione di sangue dopo aver effettuato la cosiddetta donazione differita due settimane fa.