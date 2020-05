Pratale-Don Bosco: muore in casa a 37 anni

Ha chiamato i soccorsi, lamentando difficoltà respiratorie. Una richiesta di aiuto a cui la centrale operativa del 118 ha risposto inviando immediatamente l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa. Quando i soccorritori sono arrivati la donna ha però fatto in tempo a pronunciare solo poche parole, prima di cadere a terra senza vita. E' quanto accaduto ieri, 28 maggio, intorno alle 17, in un appartamento di via Spartaco Carlini, nel quartiere Pratale-Don Bosco. A perdere la vita una 37enne pisana.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco. Sul corpo della donna potrebbero essere disposti ulteriori accertamenti per stabilire la causa del decesso.