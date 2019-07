San Giuliano Terme: 49enne arrestata per furto aggravato

Nella mattinata di ieri, 15 luglio, i Carabinieri di San Giuliano Terme hanno arrestato una 49enne italiana, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Pistoia. La donna è ritenuta responsabile di furto aggravato, episodi commessi nel luglio 2018 in vari negozi di abbigliamento di Pistoia. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime detentivo.