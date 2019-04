Donna dispersa nel torrente: riprendono le ricerche

Sono riprese alle prime luci dell'alba di stamani, mercoledì 24 aprile, le ricerche della donna di 80 anni dispersa dal primo pomeriggio di ieri nel torrente Pavone, nel territorio di Castelnuovo Valdicecina. L'anziana Maria Grazia Milani, di Santa Margherita Ligure, era in vacanza in Toscana insieme al marito, Fabrizio Salvadori. La loro auto è stata travolta dalla piena del corso d'acqua mentre transitavano su un ponticello. L'uomo ha fatto in tempo ad uscire dall'abitacolo mentre la donna è rimasta all'interno. L'auto è stata recuperata ma della signora nessuna traccia.

Sul posto stanno operando i sommozzatori dei Vigili del fuoco.