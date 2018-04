San Miniato, evade dai domiciliari: arrestata di nuovo

Nella nottata di ieri, 12 aprile, i Carabinieri di San Miniato hanno arrestato un'italiana di 30 anni per evasione dagli arresti domiciliari. La donna, che era già ristretta in misura cautelare per reati commessi contro il patrimonio, è stata infatti sorpresa lontana dal proprio domicilio della cittadina. Dopo le formalità di rito l'arrestata è stata riaccompagnata presso la propria abitazione.