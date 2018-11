Pontedera, la caldaia non funziona: donna intossicata dal monossido

Paura nel pomeriggio di ieri, domenica 25 novembre, in via Bologna a Pontedera dove una signora è rimasta intossicata da monossido di carbonio. A generare l'incidente il malfunzionamento della caldaia. Il 118 giunto sul posto ha rilevato con apposito strumento in dotazione la presenza del monossido ed ha allertato i vigili del fuoco che hanno accertato il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, diffidandone l'uso.

La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.