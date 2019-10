Investe una donna, ubriaco, con l'auto rubata: arrestato 37enne

Investe un'anziana sulle strisce pedonali, a bordo di un'auto rubata. Scappa, ma va a sbattere contro un'altra macchina e alla fine viene arrestato. Era ubriaco e senza patente. In manette è finito un 37enne di origini romene, cattuarto al termine di questra trafila di eventi dai Carabinieri di Calcinaia.

Tutto è partito dalla mattina di ieri, 11 ottobre. Prima c'è stato il furto d'auto a Pontedera, di cui l'uomo è sospettato. Poi intorno alle ore 12 sulla Tosco-Romagnola a Fornacette l'incidente, con la vittima, una 70enne, che ha riportato diverse lesioni. Ricoverata all'ospedale di Pontedera, sarà poi refertata con 41 giorni di prognosi.

Il 37enne non si è fermato a prestare soccorso. Ha cercato di scappare, ma preso dal nervosismo - e in preda ai fumi dell'alcol - è andato a sbattere. Ha quindi cercato di allontanarsi, ma la Compagnia dei Carabinieri di Pontedera era già stata allertata, così i militari di Calcinaia lo hanno rintracciato non lontano dalla zona dell'incidente. Per non farsi mancare niente, al momento del fermo ha anche minacciato gli operatori di sicurezza.

Dopo il successivo controllo, l'uomo è risultato essere senza patente e con un tasso alcolemico di 2.25. Per lui è scattato l'arresto e il trasporto in carcere al Don Bosco di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.