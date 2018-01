San Miniato, donna investita: in ospedale

Donna investita questa mattina, 16 gennaio, in piazza Rossa a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. La signora, una 75enne residente a Firenze, non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso di Empoli dal 118, intervenuto sul posto con automedica di Fucecchio e ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno.