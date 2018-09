San Frediano a Settimo, donna investita da un treno: è grave

Una donna è stata investita da un treno intorno alle 23.30 di ieri, domenica 16 settembre, mentre si trovava lungo i binari nei pressi della stazione di San Frediano a Settimo, nel comune di Cascina. Si tratta di una giovane, di età apparente non superiore ai trent'anni, che è poi stata soccorsa dalla Pubblica Assistenza di Cascina e trasportata in codice rosso all'Ospedale di Cisanello. Al momento non si conoscono le generalità della ragazza, in quanto non aveva con sè documenti di idenità.

La giovane è stata colpita dal treno a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria di San Frediano a Settimo mentre, per cause ancora da chiarire, stava probabilmente camminando sui binari in direzione Pisa. La donna era con un piccolo cane e aveva con sè un grosso zaino da escursionismo. Proprio attraverso il microchip dell'animale la Polizia Ferroviaria di Pisa, che indaga sulla vicenda, sta ora cercando di risalire all'identità della ragazza. Il tratto ferroviario in seguito all'incidente è stato chiuso per circa un'ora.