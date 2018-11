Stazione di Pontedera: muore investita dal treno

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 25 novembre, alla stazione di Pontedera, dove una ragazza poco più che maggiorenne ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno in corsa intorno alle ore 17. Sul posto sono intervenuti in prima battuta i Carabinieri di Pontedera, avvertiti da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena, insieme al personale ferroviario. In seconda battuta l'intervento della Polfer di Pisa e dei sanitari del 118.

Secondo le prime ricostruzioni fatte degli inquirenti potrebbe essersi trattato di un suicidio. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per quasi un'ora per permettere i rilievi. Intorno alle 18 il traffico è stato riattivato, suppure a rilento, sui binari 3 e 4 della stazione. Si registrano ritardi nei treni fino a 30-40 minuti.