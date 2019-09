Incinta all'ottavo mese morsa da una vipera in spiaggia

Una giornata che avrebbe dovuto essere serena e rilassante per una 37enne, residente nel pisano, all'ottavo mese di gravidanza, ma che invece si è trasformata in un incubo. Nel pomeriggio di ieri, 5 settembre, mentre si trovava in località 'Spiaggialunga' a Piombino è stata morsa da una vipera alla caviglia destra.

Visto l'impervio percorso via terra per raggiungerla, sono scattati i soccorsi via mare con la Guardia Costiera che ha recuperato la donna presso la scogliera situata a nord di Piombino e l'ha trasportata al vicino porticciolo turistico di Salivoli dove è stata consegnata al 118 per il trasporto in ambulanza all'ospedale Villa Marina di Piombino. Da qui poi con l'elisoccorso Pegaso è stata trasferita all'ospedale di Grosseto per le cure e gli accertamenti del caso.