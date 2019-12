Donna scomparsa a Volterra: trovata morta in fondo alle Balze

E' stato individuato in fondo alle Balze di Volterra il corpo privo di vita della donna di circa 60 anni scomparsa nella serata di ieri, 8 dicembre. Le ricerche erano scattate intorno all'una della notte scorsa con l'intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, attivati dalla Prefettura. Era stato richiesto anche l'elicottero del Reparto volo di Arezzo del 115 per perlustrare la zona. Sono in corso le operazioni di recupero.